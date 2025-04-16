Метро Москвы и МЦК на Пасху будут работать до 2 часов ночи
В пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, метро Москвы и МЦК будут открыты для входа до 2 часов. На станциях у крупнейших храмов — «Кропоткинской» и «Бауманской» — будут дежурить инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также 20 апреля около 150 маршрутов наземного транспорта будут выполнять рейсы до 03:30, отметил мэр в своем Telegram-канале. 18 регулярных ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.
Собянин напомнил, что на Пасху, Красную горку и Радоницу Мосгортранс организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ. Сориентироваться пассажирам помогут работающие на станциях метро сотрудники центра обеспечения мобильности.