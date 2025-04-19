Реклама
Прямой эфир
Общество
Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием
Мир
Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
Наука и техника
В Китае запустили шесть спутников Shiyan-27 для исследования космоса
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Общество
Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Происшествия
Спасатели извлекли тела мужчины и ребенка из озера в Смоленской области
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников
Общество
Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника
Общество
В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Со Светлой Пасхой: оригинальные видеопоздравления

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уже скоро, в ночь на 20 апреля, в России будут отмечать главный праздник церковного года — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Православные стараются встретить этот праздник в храме на праздничном богослужении, а затем поздравить друг друга фразой «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!», а также обменяться праздничными открытками. Красивые видео к Пасхе — в материале «Известий».

Новые видеопоздравления с православной Пасхой

Современные пасхальные открытки отличаются разнообразием. Чаще всего на них изображают куличи, яйца, свечи или храмы.

Открытки ГИФ на Пасху

Известия
Видеооткрытка на Пасху

Одной из тенденций, возникших после 1980-х годов, стали иллюстрации с Иисусом Христом. В Сети православная праздничная символика нередко соседствует с католической.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Христос воскресе – воистину воскресе: винтажные поздравления на видео

Первую российскую коллекцию пасхальных открыток выпустило издательство при московской православной общине святой Евгении в 1898 году.

Ретро-открытки на Пасху

Известия Автор фото
Видеооткрытка на Пасху

Чаще всего на пасхальных открытках изображали маленьких ангелов, куличи, яйца, весенние пейзажи, праздничные угощения и традиции, например, христосование.

Открытка на Пасху

Известия
Видеооткрытка на Пасху

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025