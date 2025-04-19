Со Светлой Пасхой: оригинальные видеопоздравления
Уже скоро, в ночь на 20 апреля, в России будут отмечать главный праздник церковного года — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Православные стараются встретить этот праздник в храме на праздничном богослужении, а затем поздравить друг друга фразой «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!», а также обменяться праздничными открытками. Красивые видео к Пасхе — в материале «Известий».
Новые видеопоздравления с православной Пасхой
Современные пасхальные открытки отличаются разнообразием. Чаще всего на них изображают куличи, яйца, свечи или храмы.
Одной из тенденций, возникших после 1980-х годов, стали иллюстрации с Иисусом Христом. В Сети православная праздничная символика нередко соседствует с католической.
Христос воскресе – воистину воскресе: винтажные поздравления на видео
Первую российскую коллекцию пасхальных открыток выпустило издательство при московской православной общине святой Евгении в 1898 году.
Чаще всего на пасхальных открытках изображали маленьких ангелов, куличи, яйца, весенние пейзажи, праздничные угощения и традиции, например, христосование.