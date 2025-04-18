Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовало 18 апреля Минобороны РФ.
Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
«После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — указано в сообщении ведомства.
В результате действий экипажа вертолета Ка-52м личный состав ВСУ был уничтожен.
В этот же день экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Военно-космических сил (ВКС) России совершили удар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Штурмовики запустили ракеты с малых высот. Удар уничтожил бронированную технику, а также живую силу противника.