Автокомпании начали опровергать уход с российского рынка

Российские представительства ряда китайских автомобильных брендов опровергли свой уход с рынка России и объявили свои планы на 2025 год. Компании распространяют заявления в ответ на публикацию «Коммерсанта», собеседники которого сообщили, что в зоне риска находятся марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Так, 18 апреля в своих соцсетях представители марки VGV заявили, что компания успешно завершила 2024 года, начала отгрузку автомобилей 2025 года и готовит к показу новую модель.

Накануне с аналогичным опровержением выступила пресс-служба компании «Мир‑Дистрибьютор», которая представляет британско-китайскую марку MG в России.

Она заявила, что начала 2025 год с минимальным складским запасом автомобилей, избежав необходимости искусственного стимулирования спроса за счет резкого снижения цен; с сохраненной и укрепленной дилерской сетью, в отличие от ряда других брендов, столкнувшихся с сокращением присутствия; и с планами расширения, включая выход новых моделей.

«Гарантийные обязательства выполняются в полном объеме. Сервисная поддержка и поставки запчастей осуществляются без перебоев. Дилерская сеть не только сохраняется, но и готовится к расширению», — подчеркнул дистрибьютор MG.

Представители концерна Sinomach 17 апреля сообщили, что бренд Oting расширит линейку моделей, представленных на российском рынке. Так, в IV квартале этого года в РФ появятся два новых пикапа, которые сейчас проходят сертификацию, а в следующем на рынок выйдет полноразмерный внедорожник Oting, созданный на платформе Nissan Patrol.

Накануне сообщалось, что компания «Гак Мотор Рус» объявила в России отзыв 16,9 тыс. автомобилей GS8, которые были реализованы в период с 17 июля 2023 по 24 марта 2025 года.

Также 17 апреля компания Jetour сообщила, что представит на Шанхайском автосалоне, который стартует 23 апреля, два новых внедорожника под названиями G700 и G900.