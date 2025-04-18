Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м
Пожар на складе лакокрасочной продукции в городе Миасс Челябинской области локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 18 апреля сообщили в МЧС России.
«Частично обрушилась кровля на 600 кв. м», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Также по словам МЧС, на месте работает высотная техника и пожарно-насосная станция. Пострадавших нет.
О пожаре стало известно ранее в этот день. По информации МЧС региона, самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек.