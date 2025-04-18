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Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м

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Фото: МЧС РФ
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Пожар на складе лакокрасочной продукции в городе Миасс Челябинской области локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 18 апреля сообщили в МЧС России.

«Частично обрушилась кровля на 600 кв. м», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Также по словам МЧС, на месте работает высотная техника и пожарно-насосная станция. Пострадавших нет.

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О пожаре стало известно ранее в этот день. По информации МЧС региона, самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек.

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