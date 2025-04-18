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Эксперты предположили сохранение ключевой ставки на уровне 21%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России на заседании в следующую пятницу, 25 апреля, сохранит ключевую на уровне 21% в четвертый раз подряд, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Плата за тариф: как торговые войны скажутся на решении ЦБ по ключевой
Набиуллина учтет тектонические изменения в мировой торговле

9 апреля во время выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет подходить к снижению ставки аккуратно. А 16 апреля Банк России подчеркнул, что готов рассмотреть повышение, если инфляция не будет идти к цели в 4%.

«Жесткая денежно-кредитная политика, безусловно, ограничивает инфляцию. При этом, как мы видим на примере 2024 года, этой жесткости может быть недостаточно для слома инфляционного тренда, так как ценовая динамика зависит не только от монетарной политики ЦБ. Но и попросту от ограниченности предложения товаров и услуг», — уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Сейчас ставку держат и другие факторы. Например, тектонические изменения в мировой торговле, на которые обратила внимание и Эльвира Набиуллина. Из-за этого цены на нефть уже упали. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) также снизили прогнозы по спросу на сырье, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Для РФ это означает риски снижения цен на товары сырьевого экспорта, которые могут привести к ослаблению курса рубля, уменьшению доходов бюджета и ускорению инфляции. При этом уверенность в устойчивости дезинфляционных трендов у ЦБ может сформироваться лишь к июлю, ожидает главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тарифный план: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%

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