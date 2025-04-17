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Глава РФПИ Дмитриев сообщил подробности инвестсоглашения между Россией и Катаром
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Глава РФПИ Дмитриев сообщил подробности инвестсоглашения между Россией и Катаром

Дмитриев: РФ и Катар создадут инвестиционную платформу на сумму €2 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия и Катар заключили важное соглашение о расширении инвестиционной платформы на сумму около €2 млрд — по €1 млрд с каждой стороны. Об этом 17 апреля сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы только что обменялись папками с очень важным соглашением. Это соглашение о расширении нашей инвестиционной платформы с Катаром на сумму около €2 млрд — по €1 млрд с каждой стороны. Это позволит нам больше инвестировать, больше привлекать катарских инвестиционных денег в различные проекты в России», — рассказал Дмитриев.

Он уточнил, что эти деньги будут поступать в российскую инфраструктуру и отечественные технологические проекты. На данный момент Россия и Катар уже проинвестировали более 15 проектов на сумму более $1 млрд.

Соглашение между РФПИ и суверенным фондом Катара (QIA) о создании новой инвестплатформы было подписано в присутствии президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. Стороны будут расширять партнерство с акцентом на инвестиции в здравоохранении, технологиях, добыче минералов и других, представляющих взаимный интерес, уточнили в фонде.

Козырной статус: Катар заинтересован в стратегическом партнерстве с РФ
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день сообщил, что Катар искренне выступает за развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. Он отметил, что нынешние цифровые объемы товарооборота далеко не соответствуют потенциалу двух стран.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 17 апреля прибыл в РФ с официальным визитом. Путин в ходе встречи с ним подчеркнул, что Доха является ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке. Российский лидер указал, что Катар через РФПИ уже инвестировал в экономику России около $1 млрд.

Министр торговли и промышленности арабской страны Фейсал бин Тани Аль Тани отметил, что Катар намерен продолжить инвестиции в ключевые секторы экономики России. Он заявил, что по итогам 2024 года между двумя странами возрос объем двусторонней торговли, и указал на необходимость сохранения этого торгового импульса.

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