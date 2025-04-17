Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Катар через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в экономику России около $1 млрд. Об этом заявил 17 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с катарским эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Москве.
«Через РФПИ инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно», — заметил российский лидер в ходе переговоров.
В частности, добавил Путин, Россия и Катар эффективно сотрудничают в организации экспортеров газа, активно ведут гуманитарные контакты, имеют много совместных проектов в спорте и искусстве.
«Я помню очень хорошо, как вы, ваше высочество, лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. А мы со своей стороны пытались оказать вам содействие при организации чемпионата мира по футболу в вашей стране», — сказал российский лидер.
Президент России также подчеркнул, что Катар является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке. Катарский эмир в свою очередь заявил, что очень ценит уровень двусторонних отношений и планирует подписать в ходе визита ряд соглашений с Москвой.
Как отметил до начала встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, двусторонние отношения России и Катара развиваются динамично, государство является добрым партнером РФ. Он уточнил, что двусторонние переговоры между делегациями будут проходить в формате официального завтрака и церемонии обмена подписанными документами.
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом утром 17 апреля. Официальный представитель Кремля 16 апреля также отмечал, что в ходе его визита в РФ будет обсужден широкий круг вопросов, эмир Катара и российский лидер обязательно обменяются мнениями по конфликту на Украине.