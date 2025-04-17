Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая

Путин назвал Катар ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке

0
EN
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке. Об этом 17 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с катарским эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Москве.

«Наши отношения укрепляются. Совсем недавно прошла межправкомиссия в Дохе, и она, мне кажется, была очень полезной. [Катар], который является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», — заявил он.

Глава государства отметил, что в двусторонних отношениях выстроены давние, хорошие традиции. Путин отметил, что рассчитывает на совместные интересные проекты в газовой сфере.

Катарский эмир в свою очередь заявил, что очень ценит уровень двусторонних отношений. По его словам, в настоящее время есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать в дальнейшем.

В том числе Тамим ибн Хамад Аль Тани подчеркнул невозможность установления мира без создания независимого палестинского государства.

Козырной статус: Катар заинтересован в стратегическом партнерстве с РФ
Почему отношения с Дохой имеют важное значение для Москвы

В ходе встречи Путин также сообщил, что Катар инвестировал в экономику России около $1 млрд через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам главы государства, в частности, Москва и Доха эффективно сотрудничают в организации экспортеров газа и транспорта.

Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом днем 17 апреля. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025