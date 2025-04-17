Путин назвал Катар ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке

Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке. Об этом 17 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с катарским эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Москве.

«Наши отношения укрепляются. Совсем недавно прошла межправкомиссия в Дохе, и она, мне кажется, была очень полезной. [Катар], который является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», — заявил он.

Глава государства отметил, что в двусторонних отношениях выстроены давние, хорошие традиции. Путин отметил, что рассчитывает на совместные интересные проекты в газовой сфере.

Катарский эмир в свою очередь заявил, что очень ценит уровень двусторонних отношений. По его словам, в настоящее время есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать в дальнейшем.

В том числе Тамим ибн Хамад Аль Тани подчеркнул невозможность установления мира без создания независимого палестинского государства.

В ходе встречи Путин также сообщил, что Катар инвестировал в экономику России около $1 млрд через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам главы государства, в частности, Москва и Доха эффективно сотрудничают в организации экспортеров газа и транспорта.

Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом днем 17 апреля. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.