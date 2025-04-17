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Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Катар намерен продолжить инвестиции в ключевые секторы экономики России. Об этом 17 апреля заявил министр торговли и промышленности арабской страны Фейсал бин Тани Аль Тани на открытии бизнес-форума «Россия – Катар».

Он отметил, что оба государства связаны друг с другом не только взаимодействием в сфере экономики, но и общими взглядами на вопросы экономического роста и суверенитета.

«За прошедшие годы Катар осуществлял значительные долгосрочные инвестиции в ключевые секторы российской экономики, включая энергетику и инфраструктуру. Мы готовы осуществлять инвестиции в ключевые секторы», — приводит слова министра «РИА Новости».

Он также отметил рост двусторонней торговли по итогам 2024 года и указал на необходимость сохранения этого торгового импульса.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с катарским эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани 17 апреля сообщил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже инвестировал в экономику России около $1 млрд. Россия и Катар эффективно сотрудничают в организации экспортеров газа, активно ведут гуманитарные контакты, имеют много совместных проектов в спорте и искусстве, уточнил глава государства.

Президент России также подчеркнул, что Катар является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке. Катарский эмир, в свою очередь, заявил, что очень ценит текущий уровень двусторонних отношений и планирует подписать в ходе визита ряд соглашений с Москвой.

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