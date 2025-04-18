Синоптики спрогнозировали жаркие выходные в Москве и области
В выходные, 19 и 20 апреля, москвичей ожидает преимущественно ясная погода без осадков. В субботу в столице будет солнечно, а в воскресенье облачно с прояснениями. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми «Известия» ознакомились 18 апреля.
В субботу, 19 апреля, в Москве будет солнечно. Утром температура составит +17 градусов, а днем сохранится на уровне +22…+25 градусов. К ночи опустится до +14…+16 градусов. Порывы умеренного юго-западного ветра будут доходить до 5,9 м/с.
«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +23 градусов», — добавили в сервисе.
В воскресенье, 20 апреля, в столице будет облачно с прояснениями. Температура утром составит +14…+17 градусов, днем поднимется до +24…+25 градусов, а ночью сохранится на уровне +11…+14 градусов. Также ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 4,5 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города.
Специалисты отметили, что в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.
Ранее, 16 апреля, врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова рассказала «Известиям», как ухаживать за кожей в теплое время года. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это очищение. Из-за жары и повышенной активности сальных желез поры быстрее загрязняются, что может привести к воспалениям и акне. Эксперт уточнила, что для того, чтобы получить ровный, красивый загар и не навредить коже, следует загорать постепенно, выбирая безопасные часы — до 11:00 и после 16:00. После солнечных ванн нужно использовать успокаивающие лосьоны с антиоксидантами и витамином Е: они помогают восстановить кожу и закрепить эффект загара.