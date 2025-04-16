Косметолог дала советы по уходу за кожей в теплое время года

Летом под воздействием солнца и высоких температур кожа сталкивается с множеством испытаний, поэтому важно правильно подготовить ее и скорректировать ежедневный уход, рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова 16 апреля.

«Летний уход заметно отличается от зимнего. Если в холодное время года мы используем плотные кремы и масла, то летом такие средства могут привести к закупорке пор. Лучше выбирать легкие эмульсии, гелевые кремы и сыворотки, которые не перегружают кожу. При этом регулярное увлажнение остается обязательным: поддержание водного баланса — одна из ключевых задач в жаркий период», — объяснила она.

По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это очищение. Из-за жары и повышенной активности сальных желез поры быстрее загрязняются, что может привести к воспалениям и акне.

«Используйте мягкие очищающие средства: пенки, гели или муссы с добавлением кислот или ферментов. Они эффективно растворяют кожное сало и загрязнения, не повреждая кожу. Избегайте агрессивных составов и чрезмерного механического пилинга — перегретая солнцем кожа и так испытывает стресс», — отметила Михайлова.

Эксперт уточнила, что, для того чтобы получить ровный, красивый загар и не навредить коже, следует загорать постепенно, выбирая безопасные часы — до 11:00 и после 16:00. После солнечных ванн нужно использовать успокаивающие лосьоны с антиоксидантами и витамином Е: они помогают восстановить кожу и закрепить эффект загара.

«Значение SPF летом трудно переоценить. Правильно подобранное солнцезащитное средство оберегает не только от ожогов, но и от фотостарения и пигментации. Независимо от типа кожи выбирайте кремы с уровнем защиты SPF 50, обновляйте их каждые два часа на открытом солнце и после купания», — добавила косметолог.

Дерматовенеролог предложила обратить внимание на состав: помимо фильтров, крем должен содержать антиоксиданты и аминокислоты, которые защищают кожу от повреждений, увлажняют ее и поддерживают выработку коллагена. Экстракты шелковицы и толокнянки усиливают защиту и предупреждают появление пигментации.

«При появлении пигментных пятен или солнечных ожогов помогут средства с витамином С и ниацинамидом, а продукты с пантенолом и алоэ вера снимут воспаление и ускорят регенерацию кожи. До полного восстановления лучше избегать активного солнца», — сказала врач.

Кроме того, летом коже особенно нужны антиоксиданты: витамины С, Е и А защищают ее от агрессивного действия ультрафиолета. Эксперт рекомендовала включать в рацион свежие ягоды, фрукты и овощи, богатые каротиноидами: морковь, тыкву, сладкий перец, абрикосы, облепиху, хурму, зелень. Однако с добавками витамина D стоит быть осторожнее — он и так активно синтезируется на солнце.

«В жаркую погоду организм теряет больше влаги, а обезвоженная кожа становится менее упругой и более подверженной раздражениям. Пейте достаточно воды, также добавляйте в рацион зеленый чай или воду с лимоном — это поможет не только поддерживать гидратацию, но и выводить токсины», — сказала Михайлова.

При этом летом часто обостряются дерматологические заболевания, такие как акне, розацеа и дерматиты. Чтобы избежать осложнений, следует носить свободную одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания во влажной одежде и выбирать гипоаллергенные средства.

Говоря о декоративной косметике, врач посоветовала отдавать предпочтение BB-кремам или легким тональным основам с SPF. Водостойкие формулы помогут сохранить макияж в идеальном состоянии. Также нужно следить за чистотой кистей и спонжей — в жаркую погоду бактерии размножаются особенно активно.

Ранее, 15 апреля, технолог-разработчик косметического бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст рассказала «Известиям», что весной и летом активное солнце может серьезно повредить волосы. Она рекомендовала использовать солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами, он создает защитный барьер против ультрафиолетовых лучей. Уходовые средства стоит выбирать с кератином, коллагеном и маслом в составах.