Эксперт дала советы по уходу за волосами весной

Весной и летом активное солнце может серьезно повредить волосы. Ультрафиолетовые лучи разрушают их структуру, приводя к сухости, ломкости и потере блеска. Чтобы защитить локоны в период повышенного воздействия УФ-излучения, важно выбрать правильный уход. О том, как минимизировать вред от солнечных лучей и сохранить красоту волос, рассказала «Известиям» технолог-разработчик косметического бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст 15 апреля.

«Ультрафиолетовые лучи разрушают кератин — основной белок, составляющий структуру волос, что приводит к потере эластичности, появлению секущихся кончиков и общей слабости. Во-вторых, солнце обезвоживает волосы и вытягивает пигмент, делая их сухими, тусклыми и непослушными. Кроме того, солнце оказывает негативное воздействие и на кожу головы, приводя к солнечным ожогам, шелушению, зуду и даже выпадению волос», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы защитить волосы от негативного воздействия солнца следует использовать солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами, он создает защитный барьер против ультрафиолетовых лучей. Также нужно носить головные уборы: шляпы, панамы или платки.

«После моря или бассейна обязательно ополаскивайте волосы чистой водой, чтобы смыть морскую соль или хлорированную воду, которые могут дополнительно повреждать волосы. Постарайтесь минимизировать использование фена и утюжков, так как высокие температуры усиливают повреждение, вызванное солнцем; лучше дать волосам высохнуть естественным образом», — посоветовала Лихошерст.

Эксперт рекомендовала выбирать уходовые средства для защиты и восстановления волос с кератином, коллагеном и маслом в составах. Эти компоненты помогут локонам оставаться эластичными и блестящими. Также стоит регулярно применять увлажняющие маски: (один-два раза в неделю).

«Например, можно использовать кератиновую маску для интенсивного ухода, разработанную экспертами-профессионалами, с содержанием, коллагена, д-пантенола и масла виноградной косточки, которые способствуют интенсивному восстановлению поврежденных волос, делают их гладкими, послушными и сильными. Компоненты маски проникают внутрь структуры волос, питая и увлажняя их. Совместное действие этих компонентов обеспечивает комплексный уход за волосами, помогая восстановить их здоровье, увлажнить, укрепить и сделать более объемными», — отметила Лихошерст.

Кроме того, она напомнила, что не стоит забывать регулярно подстригать секущиеся кончики, чтобы избежать дальнейшего расщепления волос.

Ранее, 29 марта, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что витамины группы B укрепляют структуру волос, витамин E работает как антиоксидант, витамин C поддерживает синтез коллагена и кровообращение, а железо и цинк предотвращают ломкость и стимулируют рост волос. При этом сбалансированное питание в сочетании с витаминно-минеральным комплексом снижает негативный эффект от солнечного воздействия примерно на 20–25%.