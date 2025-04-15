Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»
Мир
Южная Корея и США провели совместные воздушные учения
Мир
В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Мир
Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках
Мир
WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Армия
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении
Мир
Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Мир
Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
Экономика
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии
Мир
Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Экономика
Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

Эксперт дала советы по уходу за волосами весной

Лихошерст: весной стоит применять солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами
0
EN
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весной и летом активное солнце может серьезно повредить волосы. Ультрафиолетовые лучи разрушают их структуру, приводя к сухости, ломкости и потере блеска. Чтобы защитить локоны в период повышенного воздействия УФ-излучения, важно выбрать правильный уход. О том, как минимизировать вред от солнечных лучей и сохранить красоту волос, рассказала «Известиям» технолог-разработчик косметического бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст 15 апреля.

«Ультрафиолетовые лучи разрушают кератин — основной белок, составляющий структуру волос, что приводит к потере эластичности, появлению секущихся кончиков и общей слабости. Во-вторых, солнце обезвоживает волосы и вытягивает пигмент, делая их сухими, тусклыми и непослушными. Кроме того, солнце оказывает негативное воздействие и на кожу головы, приводя к солнечным ожогам, шелушению, зуду и даже выпадению волос», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы защитить волосы от негативного воздействия солнца следует использовать солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами, он создает защитный барьер против ультрафиолетовых лучей. Также нужно носить головные уборы: шляпы, панамы или платки.

Лунный календарь стрижек и здоровья на апрель 2025 года: когда стричься и краситься, идти к косметологу, лечить зубы
Астрологи назвали благоприятные дни для похода к парикмахеру и врачу

«После моря или бассейна обязательно ополаскивайте волосы чистой водой, чтобы смыть морскую соль или хлорированную воду, которые могут дополнительно повреждать волосы. Постарайтесь минимизировать использование фена и утюжков, так как высокие температуры усиливают повреждение, вызванное солнцем; лучше дать волосам высохнуть естественным образом», — посоветовала Лихошерст.

Эксперт рекомендовала выбирать уходовые средства для защиты и восстановления волос с кератином, коллагеном и маслом в составах. Эти компоненты помогут локонам оставаться эластичными и блестящими. Также стоит регулярно применять увлажняющие маски: (один-два раза в неделю).

«Например, можно использовать кератиновую маску для интенсивного ухода, разработанную экспертами-профессионалами, с содержанием, коллагена, д-пантенола и масла виноградной косточки, которые способствуют интенсивному восстановлению поврежденных волос, делают их гладкими, послушными и сильными. Компоненты маски проникают внутрь структуры волос, питая и увлажняя их. Совместное действие этих компонентов обеспечивает комплексный уход за волосами, помогая восстановить их здоровье, увлажнить, укрепить и сделать более объемными», — отметила Лихошерст.

Кроме того, она напомнила, что не стоит забывать регулярно подстригать секущиеся кончики, чтобы избежать дальнейшего расщепления волос.

Ранее, 29 марта, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что витамины группы B укрепляют структуру волос, витамин E работает как антиоксидант, витамин C поддерживает синтез коллагена и кровообращение, а железо и цинк предотвращают ломкость и стимулируют рост волос. При этом сбалансированное питание в сочетании с витаминно-минеральным комплексом снижает негативный эффект от солнечного воздействия примерно на 20–25%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025