Реклама
Прямой эфир
Армия
В Минобороны указали на гуманитарные цели ввода режима прекращения огня
Армия
Путин заявил о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам более 100 раз
Армия
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле «246 на 246»
Мир
США и Иран изучают возможность сохранить развитие мирной атомной энергетики
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах
Мир
СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Мир
Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Мир
Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до уничтожения ХАМАС
Мир
Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой
Мир
Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы
Общество
Тысячи людей собрались на пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Мир
Спецпосланник Трампа Келлог исключил возможность вступления Украины в НАТО
Общество
Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения
Общество
Концертный директор рассказал о состоянии Боярского после падения в театре
Общество
Военная комендатура ДНР в преддверии Пасхи привезла в Авдеевку куличи

Христос воскрес или воскресе: как правильно говорить, что отвечать

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фраза «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!» — это не просто традиционное пасхальное приветствие, а глубоко укорененное исповедание веры, живая часть русской православной и общекультурной традиции.

Эти слова звучат с первых мгновений пасхальной ночи и на протяжении всего периода после праздника Светлого Христова Воскресения вплоть до праздника Вознесения Господня. Для верующего человека это не дежурное поздравление, а настоящая духовная радость, выражение победы жизни над смертью, света над тьмой.

Суть пасхального поздравления, как его правильно произносить и что отвечать — в материале «Известий».

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»: суть пасхального поздравления

Происхождение пасхального приветствия уходит корнями в древность. Христиане приветствовали друг друга словами о воскресении Христа. Это была не просто формальность, а своего рода краткое исповедание веры в воскресшего Спасителя. Подобное приветствие как бы объединяло всех верующих в одну семью.

Со временем это приветствие стало частью богослужебного текста, особенно ярко выраженного в пасхальном каноне, написанном преподобным Иоанном Дамаскиным.

«Христос воскресе!» — это провозглашение центрального события христианской веры. Это не просто напоминание о чуде двухтысячелетней давности, а живая реальность: Христос воскрес — и этим Он победил смерть и открыл путь к жизни вечной для каждого.

«Воистину воскресе!» — ответ, подтверждение этой веры. Это не вежливое согласие, а искреннее свидетельство: да, воистину, по-настоящему, не символически, а на самом деле — воскрес.

С Пасхой: лучшие открытки и душевные картинки

Христос воскрес или воскресе: как правильно говорить и отвечать

Часто можно услышать, как люди говорят: «Христос воскрес» вместо «Христос воскресе», особенно в разговорной речи. Это вызывает у некоторых сомнения: а как же правильно?

Форма «воскресе» — это церковнославянская форма глагола в прошедшем времени, третье лицо, единственное число. Это грамматически абсолютно корректное выражение в богослужебном контексте и традиции Церкви.

Форма «воскрес» — это современный русский язык. Она также по смыслу верна, но не является частью устоявшегося пасхального приветствия.

Правильно и традиционно говорить: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

Допустимо, но не канонично: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» (в неформальной обстановке)

Однако в храмах, на богослужениях, в религиозных текстах и среди верующих принято именно славянское «воскресе».

Если вас приветствуют словами «Христос воскресе!», ответить нужно: «Воистину воскресе!». Это форма радости, сопричастности, выражение веры.

Хотя церковнославянская форма предпочтительна, главное — не точность слова, а дух, с которым оно произносится. Если человек от всего сердца говорит «Христос воскрес» — это тоже радость и вера. Но если хочется следовать традиции, то стоит использовать форму «воскресе» — как дань уважения литургической культуре и тысячелетнему наследию.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025