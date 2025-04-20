Христос воскрес или воскресе: как правильно говорить, что отвечать

Фраза «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!» — это не просто традиционное пасхальное приветствие, а глубоко укорененное исповедание веры, живая часть русской православной и общекультурной традиции.

Эти слова звучат с первых мгновений пасхальной ночи и на протяжении всего периода после праздника Светлого Христова Воскресения вплоть до праздника Вознесения Господня. Для верующего человека это не дежурное поздравление, а настоящая духовная радость, выражение победы жизни над смертью, света над тьмой.

Суть пасхального поздравления, как его правильно произносить и что отвечать — в материале «Известий».

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»: суть пасхального поздравления

Происхождение пасхального приветствия уходит корнями в древность. Христиане приветствовали друг друга словами о воскресении Христа. Это была не просто формальность, а своего рода краткое исповедание веры в воскресшего Спасителя. Подобное приветствие как бы объединяло всех верующих в одну семью.

Со временем это приветствие стало частью богослужебного текста, особенно ярко выраженного в пасхальном каноне, написанном преподобным Иоанном Дамаскиным.

«Христос воскресе!» — это провозглашение центрального события христианской веры. Это не просто напоминание о чуде двухтысячелетней давности, а живая реальность: Христос воскрес — и этим Он победил смерть и открыл путь к жизни вечной для каждого.

«Воистину воскресе!» — ответ, подтверждение этой веры. Это не вежливое согласие, а искреннее свидетельство: да, воистину, по-настоящему, не символически, а на самом деле — воскрес.

Христос воскрес или воскресе: как правильно говорить и отвечать

Часто можно услышать, как люди говорят: «Христос воскрес» вместо «Христос воскресе», особенно в разговорной речи. Это вызывает у некоторых сомнения: а как же правильно?

Форма «воскресе» — это церковнославянская форма глагола в прошедшем времени, третье лицо, единственное число. Это грамматически абсолютно корректное выражение в богослужебном контексте и традиции Церкви.

Форма «воскрес» — это современный русский язык. Она также по смыслу верна, но не является частью устоявшегося пасхального приветствия.

Правильно и традиционно говорить: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

Допустимо, но не канонично: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» (в неформальной обстановке)

Однако в храмах, на богослужениях, в религиозных текстах и среди верующих принято именно славянское «воскресе».

Если вас приветствуют словами «Христос воскресе!», ответить нужно: «Воистину воскресе!». Это форма радости, сопричастности, выражение веры.