Полиция Забайкалья раскрыла подробности стрельбы у детской площадки в Чите

Возле детской площадки в Чите напугавший местных жителей мужчина совершил выстрел в воздух из новогодней хлопушки. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Забайкальскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины. Им оказался местный житель 1969 года рождения.

«В руках у гражданина, когда он гулял во дворе, была новогодняя хлопушка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мужчину уже опросили и в ближайшее время передадут следственным органам.

Этим утром в распоряжении «Известий» появились кадры, где мужчина совершил выстрел из неустановленного объекта рядом с детской площадкой. Уточнялось, что это произошло 16 апреля в жилом комплексе «Солнечный город».