Мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите

Мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Чите. Кадры с места происшествия появились 17 апреля в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел днем ранее в жилом комплексе «Солнечный город». На кадрах видно, как мужчина подошел к детям на площадке и пообщался с ними. После того как несовершеннолетние разошлись, он покинул территорию и выстрелил в воздух, вероятно, из пистолета.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

11 апреля в подмосковном Подольске местный житель в состоянии алкогольного опьянения обстрелял из пневматического пистолета три машины, припаркованные у одного из домов. Пострадавших в ходе инцидента не было. На данный момент по делу проводится проверка для установления обстоятельств случившегося.