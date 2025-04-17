В Подмосковье учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове

Шестиклассник из подмосковного Пушкино обратился в травмпункт после того, как учитель математики ударил его по голове мобильным телефоном. Об этом 17 апреля сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, 13-летний школьник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

1 февраля директора школы в селе Хлют в Дагестане временно отстранили от должности после драки педагогов, кадры которой распространились в интернете. В администрации Рутульского района сообщали, что отстранение не является окончательным решением. Уточнялось, что окончательное решение примет министерство образования после детального изучения всех материалов.