В Ленобласти учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове
Шестиклассник из Пушкина в Ленинградской области обратился в травмпункт после того, как учитель математики ударил его по голове мобильным телефоном. Об этом 17 апреля сообщил источник «Известий».
Собеседник уточнил, что в результате удара у 13-летнего подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей теменной области. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
После оказания необходимой медицинской помощи школьника отпустили домой. В настоящее время проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
1 февраля директора школы в селе Хлют в Дагестане временно отстранили от должности после драки педагогов, кадры которой распространились в интернете. В администрации Рутульского района сообщали, что отстранение не является окончательным решением. Уточнялось, что окончательное решение примет министерство образования после детального изучения всех материалов.