Врач предупредил об опасности приема препаратов от аритмии

Прием любых антиаритмических препаратов может оказывать негативное влияние на сердце и даже стать причиной инфаркта. Об этом 17 апреля сообщил хирург-аритмолог, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Олег Сухоруков в беседе с «Газетой.Ru».

«Наиболее опасными побочными эффектами от приема антиаритмиков могут быть возникновение жизнеугрожающих желудочковых аритмий из-за удлинения интервала QT, развитие предсердно-желудочковых блокад с развитием редкого ритма сердца (брадикардии) вплоть до его остановки (асистолии), некоторые препараты для лечения аритмии, воздействуя на один вид аритмии, сами могут провоцировать развитие другого вида аритмии», — предупредил он.

Также некоторые группы таких препаратов могут провоцировать острые нарушения коронарного кровообращения. А пациенты с ишемической болезнью сердца рискуют столкнуться с острым инфарктом миокарда.

«Категорически запрещено пациенту заниматься самолечением (принимать препараты по совету соседей или интернета), самовольно изменять дозировку и кратность приема лекарственных средств, ни в коем случае не принимать препараты с истекшим сроком годности или нарушением упаковки. Помните, что любое средство для лечения аритмии может быть потенциально опасным», — заявил Сухоруков.

12 апреля врач Чернышова предупредила о риске инфарктов и инсультов из-за резкого потепления. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, такие перепады температур опасны для недавно переболевших гриппом или другими инфекционными заболеваниями, а также для людей, получивших тяжелую травму или перенесших операцию.