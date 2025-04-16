Побочный дефект: в популярном БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотик

Сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, обнаружено в популярном препарате для похудения «Молекула». Такой результат показало лабораторное исследование — «Известия» провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу. Прием «Молекулы», содержащей опасное вещество, приводит к ряду серьезных побочных эффектов — аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам. Кто и как продает препарат и чем он опасен — в материале «Известий».

Лошадиная доза

Препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», ставшие популярными у подростков благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат наркотическое вещество сибутрамин , выяснили «Известия» в ходе собственного расследования. БАД, который, если верить инструкции, является растительным и содержит исключительно натуральные компоненты, ранее вызвал обеспокоенность у пользователей из-за множества странных побочных эффектов, таких как сухость во рту, сердцебиение, расширенные зрачки.

«Известия» провели контрольную закупку и отнесли препарат «Молекула плюс» в лабораторию. Эксперты проекта международной ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!» обнаружили в нем сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, которое создает у человека чувство ложного насыщения и применяется в медицине для лечения ожирения. Его продажа без рецепта строго запрещена, однако в «Молекуле», которая свободно продается в интернете, он содержится в «лошадиной» дозировке — 16,7 мг на капсулу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ, напомнил «Известиям» руководитель Центра защиты правообладателей ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

— Также сибутрамин включен в национальные клинические рекомендации по лечению ожирения, его прием в терапевтических дозах должен проходить под строгим контролем врача, — сказал он.

Согласно протоколу исследования (есть у «Известий»), на упаковке нет данных о производителе, а вся информация о составе приведена на английском языке. В ней говорится, что «препарат состоит из сбалансированного комплекса натуральных компонентов», в частности «ценного натурального сжигателя жира» — экстракта гарцинии камбоджийской — и некоторых других растений. О том, что препарат содержит сибутрамин, на упаковке не упоминается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Большинство зарегистрированных в России лекарственных средств, содержащих сибутрамин, имеют дозировку данного активного вещества от 10 до 15 мг в одной капсуле , рассказал «Известиям» президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции, руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец.

— Эта доза уже считалась предельной и назначалась кратковременно только в крайних случаях — при отсутствии эффекта и хорошей переносимости, — отметил эксперт. — 16,7 мг на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным , особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Содержание сильнодействующего вещества сибутрамин разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате. Капсулы «Молекула» такой регистрации не имеют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Всего в российском госреестре зарегистрированы девять лекарственных средств, содержащих сибутрамин, производства как российских компаний, так и из Швеции, Индии и Кипра. За их продажу без рецепта, а также любых других препаратов с этим действующим веществом продавцу грозит уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), напомнил Александр Носенко. Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы.

— Истерия вокруг «Молекулы» напоминает аналогичную ситуацию с «Оземпиком», — добавил он. — Но разница в том, что у «Оземпика» есть официальный производитель — это компания Novo Nordisk, а у «Молекулы» его нет. Это фальсификат.

Откуда таблетки

«Молекула» — далеко не первый опасный препарат для похудения на российском рынке, который содержит запрещенные наркотические и психотропные вещества. Еще в январе 2024 года «Известия» провели расследование, в ходе которого обнаружили в свободной продаже БАДы с сибутрамином. Тогда это были «Волшебные бобы. Капсулы для похудения» и ряд других китайских добавок.

В интернете можно легко найти продавцов, торгующих «Молекулой». Продавец Дария, с которой издание связалось в соцсетях, согласилась продать 30 капсул «Молекулы» за 2,4 тыс. рублей (40 капсул у нее стоят 2,6 тыс.). Продажа состоялась прямо на улице, рядом с московским ТЦ «Ривьера», — именно этот образец «Известия» и отдали на экспертизу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Дария рассказала, что ее «Молекула» «полностью оригинальная», поскольку она берет ее уже не первый год у «проверенного поставщика», который, в свою очередь, закупает препарат где-то «на границе с Китаем и Киргизией». По словам женщины, «Молекулу» она поначалу брала для себя лично, поскольку сильно поправилась на гормональной терапии — с 60 кг набрала 140 кг.

Вручая корреспонденту упаковку «Молекулы», продавец заверила, что уже после первой таблетки «должно хотеться меньше кушать», а через три дня «объемы начнут уходить, а дней через десять одежда уже будет подвисать». В подтверждение она показала свои фотографии — на них действительно разница в объемах очевидна.

Продавец Дария показывает свои фотографии Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это я сейчас снова поправилась на стрессах, а была 42-го размера, — сказала Дария.

В подарок к покупке она положила еще несколько других китайских таблеток для похудения, но предупредила, что от них «может быть тремор». Китайская «Молекула», которую она продает, с ее слов, для здоровья совершенно неопасна в отличие от российских аналогов, которые делают якобы в Подмосковье и продают в интернете за 500–1300 рублей.

— Говорят, что от них трясет очень сильно, спать не можешь и еще что-то там, — сказала она. — Думаю, это подделка.

Что рассказали потребители

Живущую в Ташкенте россиянку Арину Осипову от «Молекулы» не просто «трясло» — состояние было такое, что «хотелось лезть на стенку», рассказала она «Известиям».

— С детства у меня было стремление к идеальному телу, и расстройство пищевого поведения у меня давно, — сказала девушка. — Поэтому решила попробовать «Молекулу», увидела ролики в TikTok.

По словам Арины, странности начались уже с первых дней приема, появились сухость во рту, нервное возбуждение и бессонница.

— Поначалу я спала по пять часов, хотя принимала не две, как в инструкции, а одну капсулу, — сказала девушка. — Чтобы уснуть, пила мелатонин. Аппетит отбило наглухо: кушать вообще не хотелось, только пить. Ела раз в два дня.

На третью неделю приема состояние усугубилось — начали сильно мерзнуть руки и ноги, появилась апатия, тревожность, истерики и навязчивые мысли. А пульс ежедневно зашкаливал за 100–110 ударов в минуту. В конце первого месяца вес «встал», и Арина начала пить по две таблетки в день. Это закончилось жуткой панической атакой и посиневшими конечностями (фото есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Однажды я проснулась в тряске, тогда родители схватили меня под руки и повели по врачам, — вспоминает Арина. — Те диагностировали аритмию и высокий риск тромбоэмболии. Курс «Молекулы» был рассчитан на два месяца, я пропила один. Получается, вовремя остановилась.

После отмены таблеток симптомы не исчезали еще две недели. За месяц приема «Молекулы» Арина сбросила 11 кг, из которых три к ней уже вернулись — истощенному сибутрамином организму теперь, по ее словам, «очень хочется есть».

Москвичка Полина К. (имя изменено) рассказала «Известиям», что ее 15-летняя дочь попала в реанимацию после приема нескольких таблеток «Молекулы».

— В реанимации ей сделали капельницу и промывание желудка, после чего перевели в детскую больницу, — сказала женщина. — Я не знала, что она принимает эти таблетки, но видела, что она сильно похудела.

После скандала онлайн-площадки скрыли «Молекулу» с витрины, но продавцы нашли выход — они стали создавать временные карточки других товаров и под их видом продавать тот же препарат, написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Telegram

«Например, скрываются под видом продажи ультрафиолетовой лампы для террариумов. Действующую ссылку на покупку препаратов распространяют в Telegram и TikTok среди подростков», — обратила внимание она.

Продажа одного товара под видом другого — прием не новый, отметил Александр Носенко.

— Если покупатель знает, что он берет и есть конкретный артикул, он выкладывается в Сети, чтобы по нему заказывать, — отметил он. — Работает как часы.

В начале апреля Екатерина Мизулина обратилась к Роспотребнадзору с просьбой проверить «Молекулу» на наличие в ней запрещенных веществ. «Известия» запросили ведомство о промежуточных результатах этой проверки.