В Коста-Рике отключился свет по всему острову
В Коста-Рике из-за аварии произошло отключение электроэнергии по всему острову. Об этом 16 апреля сообщила энергетическая компания Luma Energy в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Примерно в 12:40 (21:40 мск) было зафиксировано событие, повлиявшее на работу служб по всему острову», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время представители компании выясняют причины произошедшего сбоя и ведут работы по восстановлению подачи электричества.
5 апреля в Иркутской области более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах остались без света из-за сильного ветра. Его скорость достигала 34 м/с, по этой причине превентивно были отключены от электроснабжения более 101 тыс. домов в 613 населеных пунктах в восьми районах области.