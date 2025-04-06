В Иркутской области более 100 тыс. домов остались без света

В Иркутской области более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщили в субботу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения более 101 тыс. домов в 613 населеных пунктах в восьми районах области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В регионе всё еще сохраняется сильный ветер. Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 м/с до 29 м/с. Воздействие ветровой нагрузки по территории Иркутской области продолжится до утра 6 апреля, добавили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет.

Ураганный ветер бушует в субботу на территории Сибири, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям. Ранее в этот день сообщалось, что жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. По данным МЧС России, угрозы распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших в настоящее время нет.