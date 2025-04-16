Армения заявила о готовности открыть коммуникации с Азербайджаном
Армения сообщила о готовности открыть коммуникации с Азербайджаном вне зависимости от подписания мирного соглашения. Об этом 16 апреля заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян во время выступления в парламенте .
«Мы сделали очень конструктивное, взаимоприемлемое предложение Азербайджану [по возобновлению сообщения]», — цитирует его «РИА Новости».
По его словам, если Баку отреагирует положительно на предложение Еревана, то тогда Армения приступит к открытию инфраструктуры еще до подписания мирного соглашения.
Пресс-служба МИД Армении 12 апреля сообщила, что Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи в Анталье договорились о продолжении диалога, посвященного мирному процессу. Они также обсудили нормализацию отношений.
Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
Однако в сентябре 2023 года минобороны Азербайджана снова взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, а 5 октября армянский премьер Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах, однако на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.