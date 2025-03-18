Мир на автомате: с чем связано обострение на границе Армении и Азербайджана

На границе Азербайджана и Армении растет напряженность: в Баку сообщают о шести обстрелах за двое суток, в Ереване все обвинения отрицают. Стороны при этом совсем недавно объявили о согласовании текста мирного договора, документ, однако, пока не способствует урегулированию ситуации. Подробности — в материале «Известий».

Попытка номер шесть

Министерство обороны Азербайджана шесть раз за последние двое суток сообщало об обстрелах на границе с Арменией. Согласно этим заявлениям, огонь велся из стрелкового оружия на южном участке линии соприкосновения. Может показаться, что это рутинное событие, на самом деле до этого с начала года в Баку только трижды заявляли о подобных происшествиях.

В министерстве обороны Армении все шесть сообщений об обстрелах последовательно опровергали. Там всякий раз напоминали, что Ереван еще в июне прошлого года предлагал Баку создать совместный механизм для расследования приграничных инцидентов, но никакой реакции до сих пор не последовало. Отмечается также, что в Армении готовы рассмотреть факты, подтверждающие нарушения режима прекращения огня, если Азербайджан их предоставит.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян Фото: TASS/Lafargue Raphael/ABACA

В свою очередь, в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что никаких указаний нарушать режим прекращения огня военнослужащим не давали. Там также подчеркнули, что официальный Ереван руководствуется мирной повесткой, готов продолжить работу по делимитации границы с Азербайджаном, создать механизм по взаимному контролю вооружений и разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

Интересно, что миссия европейских наблюдателей также сообщила, что в последние дни никакой необычной активности на границе двух стране не зафиксировала. В МИД Азербайджана, однако, заявили, что все провокации армянских военнослужащих зафиксированы на видео, об этих записях якобы известно армянской стороне. «Вместо того чтобы продемонстрировать добрую волю и прекратить подобные инциденты, выдвигаются абстрактные и практически невыполнимые предложения», — отметили в ведомстве.

«Мы не доверяем ни единому слову»

Армения и Азербайджан 13 марта сообщили, что согласовали последние два пункта мирного соглашения. По официальным данным, один из них касается вопроса неразмещения сил третьих стран на приграничной территории. В данном случае речь идет о миссии евронаблюдателей, которая работает в Армении. В Баку представителей ЕС неоднократно критиковали, обвиняя в том, что они занимаются разведывательной деятельностью. В Ереване теперь обещают после подписания документа пересмотреть функции миссии.

Второй пункт касается отзыва исков в международные суды. Известно, что Ереван инициировал несколько разбирательств в Международном уголовном суде (МУС) ООН, в ноябре 2023 года добился постановления, согласно которому Азербайджан должен обеспечить безопасность населения, которое покинуло Карабах. Кроме того, четыре жалобы Армении на Азербайджан рассматриваются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Баку, Азербайджан Фото: Global Look Press/Zhong Zhong

Армянские власти при этом уклончиво отвечают на вопросы о том, почему они согласились на уступки. Так, премьер-министр страны Никол Пашинян отметил, что Ереван пошел навстречу Баку, когда стало понятно, что «идеальных формулировок добиться не удастся». «Мы обсудили в формате Совета безопасности и пришли к выводу, что имеющееся на данный момент содержание может считаться компромиссным вариантом, который приемлем для Армении», — подчеркивал он.

В Ереване также немало вопросов возникло по поводу того, что в ходе переговоров команда Никола Пашиняна никак не обсуждала с Азербайджаном вопрос о возвращении домой армянских военнопленных и бывших карабахских лидеров, которых сейчас судят в Баку. Глава правительства страны по этому поводу отвечал, что некие непубличные усилия якобы предпринимаются, но не в рамках переговоров по мирному соглашению. «Азербайджан постоянно пытается привнести дополнительные факторы эскалации», — жаловался Пашинян.

В Баку при этом никакого восторга по поводу уступок Еревана не выразили. Так, президент Ильхам Алиев сообщил, что армяне в ходе карабахского конфликта провели этническую чистку, изгнав сотни тысяч азербайджанцев, а теперь «строят из себя голубя мира». «Мы не доверяем ни единому их слову. Потому что это не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство. Опять же, всё, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нужны бумаги», — подчеркивал он.

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Алиев также добавлял, что список требований Азербайджана остается обширным. По его словам, Армении следует переписать свою конституцию, в которой содержатся косвенные претензии на Карабах. Кроме того, Еревану следует согласиться на роспуск Минской группы ОБСЕ, которая была создана для урегулирования карабахского конфликта и теперь оказалась неактуальной. Наконец, Алиев требует от соседнего государства прекратить перевооружение армии, отказаться от закупок техники у Индии и Франции.

В результате с обеих сторон звучали мнения о том, что соседнее государство на самом деле не хочет мира. Так, Алиев говорил, что Армения пытается хотя бы виртуально сохранить часть своих позиций. Армянский депутат Тигран Абрамян подчеркивал, что Баку «затягивает петлю», чтобы выжать из Армении всё и лишить ее возможности принимать самостоятельные решения. В таких условиях сообщения о приграничных обстрелах станут, видимо, поводом для дополнительной настороженности.

Что говорят эксперты

Кавказовед Артур Атаев считает, что приграничные обстрелы могли инициировать некие армянские силы, которые не связаны с руководством страны.

— В Армении есть силы, которые считают, что мир на нынешних условиях стране невыгоден, они выступают против политики Никола Пашиняна и его команды. Не исключаю, что они могли организовать такие провокации с целью сорвать подписание соглашения с Азербайджаном, а также создать дополнительный негативный фон для судебного процесса над карабахскими лидерами, который идет в Баку. В целом ситуация в макрорегионе сейчас сложная, непростые процессы происходят в Сирии, Иране. Всё это не способствует стабилизации в Закавказье, — подчеркивает он.

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что Азербайджан может использовать приграничные инциденты для дальнейшего давления на Армению.