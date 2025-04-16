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Эксперт оценил перспективы законопроекта по признанию криптовалюты имуществом

Смирнов: признание криптовалюты имуществом повысит безопасность на биржах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После официального признания криптовалюты в качестве имущества преступные схемы, связанные с хищением цифровых активов на биржах, будут квалифицироваться по статьям «Кража» или «Мошенничество», что, в свою очередь, позволит снизить количество преступлений в этой области, рассказал «Известиям» 16 апреля директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

В настоящее время наиболее популярными методами хранения криптовалюты являются «горячие» и «холодные» кошельки. «Холодные» кошельки подразумевают, что доступ к цифровым активам осуществляется через физическое устройство, тогда как «горячие» кошельки используют адреса на блокчейне. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации о цифровой валюте, особенно когда она хранится на «горячем» кастодиальном кошельке (связанном с криптобиржей), владельцы часто применяют многоуровневую защиту. Например, они могут разбивать пароль для доступа к бирже на части и не хранить их в одном месте.

«Одним из способов для сохранения и сокрытия активов у россиян остается перевод валюты на некастодиальный кошелек, который не зависит от других посредников по типу биржи. В таком случае получить доступ к управлению активами для злоумышленников становится сложнее», — полагает эксперт.

Онлайн-пропажа: понятие «цифровая валюта» внесут в УК
Это необходимо для регулирования ее ареста и изъятия

По его словам, основная сложность регулирования нового законопроекта, касающегося цифровой валюты, заключается в том, что для конфискации актива необходим прямой доступ, который имеется только у владельца (если актив хранится на некастодиальном кошельке) и у биржи. Что касается последней, то сотрудничество государства с нею также является непростой задачей, поскольку большинство криптобирж зарегистрированы за пределами России. Для успешной реализации законопроекта важным аспектом остается техническая готовность государственных структур, которая обеспечит полную сохранность валюты на стороне правовых органов в ходе судебных разбирательств.

Рынок также может сфокусироваться на инструментах для сохранения криптоактивов своих пользователей от изъятия, а именно — на развитии сервисов, позволяющих скрывать любую активность, связанную с кошельком. В основном такие инструменты используются в мошеннических схемах, однако потенциально могут быть расширены до использования рядовыми пользователями, чтобы обезопасить свои активы.

«Крипторынок быстро адаптируется к новым реалиям и российский сегмент не исключение. Новое законодательство может подтолкнуть криптодержателей к разработке новых более сложных методов для защиты криптовалюты, и в частности — ее сокрытия», — подытожил Смирнов.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. В то же время 16% участников опроса никогда не сталкивались с обманом ни онлайн, ни офлайн. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

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