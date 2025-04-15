Онлайн-пропажа: понятие «цифровая валюта» внесут в УК

Понятие «цифровая валюта» внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы — соответствующий законопроект одобрил кабмин. В частности, такое средство обращения закрепят как имущество, а также установят порядок его ареста и изъятия. Сейчас, как указывают авторы, в УК и УПК нет даже упоминания о цифровых валютах, что значительно осложняет работу правоохранительных органов при работе с ними, отмечают эксперты. Но проблемой для регулирования в случае принятия поправок останется анонимность большинства криптовалют и сложность в идентификации владельцев. О том, как будут работать изменения и как сейчас проходят изъятия, — в материале «Известий».

Что такое цифровая валюта

Понятие «цифровая валюта» появится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Такие поправки, разработанные Минюстом, в понедельник, 14 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

Сейчас цифровую валюту можно хранить при помощи специальных мобильных приложений и веб-кошельков («горячих кошельков»), а также в офлайне на специальных устройствах и бумажных носителях («холодные кошельки»).

Законопроект разработан для снижения рисков, связанных с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Сейчас такое понятие содержится только в законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

— Долгое время не было определенности в вопросах, связанных с законодательным регулированием преступлений с цифровыми валютами , — отметил он. — И законопроект должен внести ясность в действующее законодательство.

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Отсутствие таких норм усложняет расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием криптовалюты , отмечают авторы поправок.

В связи с этим законопроект признает цифровую валюту для всех статей УК и УПК — имуществом. Авторы указывают, что специфика такой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции от правоохранительных органов при расследовании.

«Но действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить сохранность средств», — указано в документе.

Законопроект предусматривает и дополнение в УПК, которое будет регламентировать действия следователя при обнаружении цифровой валюты.

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«Информация о наличии такой валюты или материальный носитель с ней может быть обнаружена во время обыска. Для предотвращения ее сокрытия следователь наделяется полномочиями по ее изъятию », — отмечают авторы.

При наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалистов, сказал Владимир Груздев. Это, по его словам, даст гарантию правильного обращения с таким специфичным видом имущества.

— Например, если валюта хранится на «горячем» кошельке, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор , — сказал он.

Так получится обеспечить сохранность цифровой валюты. Порядок перевода валют установит правительство.

— В случае с «холодным» кошельком могут быть конфискованы носители, на которых содержится код доступа или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель, — добавил Владимир Груздев.

Фото: Global Look Press/Silas Stein

Впрочем, он отметил, что вопрос о порядке компенсации ущерба, оцененного в такой валюте, еще предстоит обсуждать — сложность представляет тот факт, что она значительно подвержена колебаниям.

Как изымали цифровую валюту

Во время заседания коллегии Министерства юстиции РФ в середине марта 2025 года Следственный комитет и Минюст анонсировали этот законопроект, сообщали в пресс-службе СК.

«Кропотливая совместная работа проведена по вопросу необходимости признания цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разрешения вопросов о наложении на цифровую валюту ареста и признания ее вещественным доказательством», — говорилось в сообщении.

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Цифровые валюты хоть и не внесены пока в УК, но в рамках некоторых уголовных дел уже изымались. Так, например, 14 января 2025 года бывшего сотрудника столичного СК Марат Тамбиева осудили за крупнейшую в истории России взятку (7,3 млрд рублей) в биткоинах. По версии следствия, взятка предназначалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу. Ключи от криптокошелька следователь хранил на рабочем компьютере в папке «Пенсия».

А в декабре 2024 года в рамках расследования уголовного дела против бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взятки на сумму 5 млрд рублей, было арестовано имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей, сообщал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Согласно информации от следователей, Сатюков стал получателем взятки в размере 5 млрд рублей в форме криптовалют биткоин и эфириум. Взятка была передана администратором криптобиржи в обмен на его защиту и поддержку », — уточнил он.

В 2022 году ФСБ России начала расследовать дело по запросу США в отношении ряда участников группировки REvil. Тогда задержанным фигурантам было предъявлено обвинение только в неправомерном обороте средств. Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых было изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

По версии следствия, хакеры занимались так называемым кардингом — покупали в даркнете данные банковских карт иностранцев и тратили с них деньги. В компьютерах участников группировки нашли информацию о 22 картах, большинство которых, отметили следователи, принадлежат гражданам США. В октябре 2024 года четырех из 14 задержанных хакеров из REvil приговорили к срокам от 4,5 года до 6 лет.

Основным документом, регулирующим криптовалюты, остается закон о цифровых финансовых активах, принятый в России в 2020 году. Он создает правовую основу для операций с цифровыми валютами и определяет условия их использования, напомнила практикующий юрист, адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова.

— Однако, несмотря на существующие правовые нормы, регулирование остается сложной задачей из-за трансграничного характера и децентрализованной структуры большинства криптовалют, — указала она.

Как проверяют крипту

В федеральных законах такие формулировки, как «цифровая валюта» или «цифровые финансовые активы», есть, отметил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Расширить понимание имущества, по его мнению, понадобилось в связи с развитием цифровых активов с подачи Банка России, который будет единственным эмитентом цифрового рубля, к повсеместному введению которого готовятся банковская и коммерческая инфраструктуры.

— Это тот момент, когда законодательство в одной сфере пытается адаптироваться к другим нормативным актам, — указал он. — А где есть имущественные права, там есть и разнообразные споры: административные, уголовные.

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Но при этом самого понятия цифровой валюты в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах не было, и она подпадала под другие имущественные права. В то время как цифровая валюта как имущественный актив имеет свою специфику и готовящиеся изменения позволят более адекватно оценивать разнообразные споры, добавил Игорь Расторгуев.

Признание цифровой валюты имуществом позволит правоохранительным органам использовать ее в качестве вещественного доказательства, накладывать арест и конфисковывать в рамках уголовных дел, полагает старший партнер Criminal Defense Firm Александр Редькин. Это необходимо для борьбы с преступлениями, где криптовалюта используется как средство платежа или хранения незаконных доходов.

— На практике это означает, что следственные органы смогут изымать криптовалюту, конфисковывать ее и использовать как полноценный объект уголовно-правового регулирования, — пояснил эксперт. — Так, уже сейчас накладываются аресты, суд выносит решение об изъятии, однако в настоящий момент не урегулирован механизм обращения взыскания на криптовалюту.

Механизмы изъятия криптовалюты зависят от способа ее хранения: в случае, если это «холодные» кошельки (флешка), то это упрощает изъятие. Так, изымаются материальные носители (например, USB-устройства) и коды доступа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

— Если речь идет о «горячих» кошельках, то средства должны переводится на специальный адрес-идентификатор для обеспечения сохранности, — пояснил он. — Следователь, после получения информации о кошельке, изменяет пароль, чтобы более никто не смог иметь доступ.

Но реализация криптовалюты в доход государства гораздо сложнее, так как ФССП не имеет рабочего механизма взыскания криптовалюты, для чего она обменивается на обычные деньги , добавил Александр Редькин. Доказательство использования криптовалюты в преступлениях базируется на анализе блокчейн-транзакций, которые сохраняются в публичных реестрах. Однако анонимность большинства криптовалют усложняет идентификацию владельцев.

— Для этого применяются идентификация через биржи и обменники, которые обязаны проверять клиентов (через анкетные данные), отслеживание подозрительных операций с помощью аналитических инструментов, сотрудничество с Росфинмониторингом и международными структурами для выявления связей между транзакциями и преступной деятельностью, — сказал он.

Цифровые валюты, такие как биткоин и эфириум, стали значимой частью современной финансовой системы, констатирует Екатерина Кутузова. Однако их уникальные характеристики вызывают сложности в регулировании и представляют определенные проблемы с точки зрения уголовного законодательства — в частности, связанные с невозможностью полного отслеживания транзакций.

Технология блокчейн делает практически невозможной идентификацию пользователей без дополнительных данных. Это часто используется для проведения незаконных операций, в том числе оплаты в даркнете, что затрудняет работу правоохранительных органов.