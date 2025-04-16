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Фицо осудил Каллас за слова о «последствиях» поездки на 9 Мая в РФ

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Фото: TASS/JAKUB GAVLAK
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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не имеет права грозить европейским чиновникам «последствиями» за посещение Москвы на празднование 80-летия победы над фашизмом. Об этом 16 апреля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Как она может так говорить? Что это должно означать? <...> Я бы в жизни не посмел критиковать премьер-министра вашей страны, если бы он решил сделать шаг, основанный на исторической правде», — возмутился Фицо.

Он подчеркнул, что необходимо проявить уважение к тому факту, что исторически самый большой вклад в разгром гитлеровской Германии внесли народы Советского Союза.

Накануне он отметил, что приедет в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), несмотря на запреты Каллас.

Словацкий премьер также указал на свои планы возложить венок к Могиле неизвестного солдата и принять участие в шествии «Бессмертного полка» в ходе своего визита в РФ.

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14 апреля Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

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