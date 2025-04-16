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В Москве утверждены планы капремонта многоквартирных домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мэр Сергей Собянин утвердил планы капремонта многоквартирных домов в Москве на 2025 год и ближайшую перспективу. Программы капремонта и планы их реализации были рассмотрены на заседании президиума правительства столицы.

Как отмечается в сообщении на портале mos.ru, «перечень работ, которые выполняют в рамках московской программы, расширен: помимо капремонта и замены основных конструктивных элементов и инженерных систем специалисты дополнительно ремонтируют подъезды, меняют системы внутреннего водостока, дымоудаления и пожарного водопровода, мусоропроводы и окна в местах общего пользования».

В ходе заседания заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы провели работы в более 14,5 тыс. домов, в которых живут почти 4 млн москвичей. В нынешнем году планируется провести работы еще в 2428 домах.

Московская программа капремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044-м. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. «В программу вошло около 30 тыс. домов общей площадью более 300 млн кв. м — это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России», — указывается в сообщении на столичном портале. Основные цели реализации программы капремонта сформулированы там же как «обеспечение комфортного и безопасного проживания москвичей, экономия ресурсов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций и повышение эстетической привлекательности внешнего облика жилых домов».

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