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Маркетолог предупредила о поддельных сертификатах у продавцов БАДов

Игнатенко: продавцы БАДов используют поддельные сертификаты при продаже товара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Существуют различные обходные пути, которыми нелегальные торговцы БАДов пользуются при осуществлении продажи. Об этом 16 апреля сообщила «Известиям» маркетолог Юлия Игнатенко.

По ее словам, маркетплейсы ведут контроль, однако в настоящее время существуют компании, предоставляющие торговцам поддельные сертификаты под видом официальных. Зачастую, как она отметила, они выдают документ без проверки продукции. Игнатенко отметила и второй способ, согласно которому начинающие продавцы копируют чужие сертификаты и номера и загружают к своим товарам.

«Во-первых, это глобальная проблема всех девушек, все хотят постоянно похудеть, даже те, кому это абсолютно не нужно. Плюс популяризируется худое, красивое, спортивное тело. Блогеры постоянно продвигают такие препараты. У них закупают рекламу, после этого девушки ведутся, <...> переходят на маркетплейсы, покупают. В связи с этим популярность препаратов растет», — добавила маркетолог.

Она также уточнила, что отдельным бизнесом являются отзывы на маркетплейсах. По ее словам, существуют компании и каналы в интернете, которые собирают людей, готовых писать положительные отзывы на товары. Она добавила, что в соответствующей системе, в частности, участвуют матери в декретном отпуске, которые впоследствии получают деньги и за продукцию, и за отзыв.

Игнатенко пожчеркнула, что таким образом большое количество негативных отзывов перекрывается огромным количеством фейковых положительных комментариев. По ее словам, удалить с маркетплейсов отзыв любого характера сложно.

Побочный дефект: в популярном БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотик
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Ранее в рамках проведенного лабораторного исследования «Известия» выявили, что в препарате для похудения «Молекула» находится сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин. Уточняется, что за его распространение грозит уголовная ответственность. Позднее Роспотребнадзор запросил документы по обнаружению сибутрамина в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс».

Позже нарколог Александр Ковтун рассказал «Известиям» о влиянии на организм сильнодействующего наркотического вещества сибутрамин, который был обнаружен в «Молекуле». По его словам, в процессе клинических испытаний удалось выявить, что препарат обладает способностью понижать аппетит.

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