В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

Препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат наркотическое вещество сибутрамин, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.

БАД, который, если верить инструкции, содержит исключительно натуральные растительные компоненты, ранее вызвал обеспокоенность у пользователей из-за множества странных побочных эффектов, таких как сухость во рту, сердцебиение, расширенные зрачки.

«Известия» провели контрольную закупку и отнесли препарат «Молекула плюс» в лабораторию. Эксперты проекта международной ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!» обнаружили в нем сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, которое создает у человека чувство ложного насыщения и применяется в медицине для лечения ожирения.

Его продажа без рецепта строго запрещена, однако в «Молекуле», которая свободно продается в интернете, он содержится в «лошадиной» дозировке — 16,7 мг на капсулу, следует из протокола исследования.

Сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ, напомнил «Известиям» руководитель Центра защиты правообладателей ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

Большинство зарегистрированных в России лекарственных средств, содержащих сибутрамин, имеют дозировку данного активного вещества от 10 до 15 мг в одной капсуле, рассказал «Известиям» президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец.

«Эта доза уже считалась предельной и назначалась кратковременно только в крайних случаях — при отсутствии эффекта и хорошей переносимости. 16,7 мг на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы», — отметил эксперт.

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