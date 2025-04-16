Роспотребнадзор запросил документы по обнаружению опасного вещества в «Молекуле»
Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс» после публикации информации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В официальном запросе Роспотребнадзор требует раскрыть информацию о компаниях и предпринимателях, распространяющих эти потенциально опасные препараты на российском рынке.
В пресс-службе добавили, что ситуация остается на контроле ведомства.
Ранее в рамках проведенного лабораторного исследования «Известия» выявили, что в препарате для похудения «Молекула» находится сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин. Уточняется, что за его распространение грозит уголовная ответственность. Также было выявлено, что в результате приема «Молекулы» потребители могут столкнуться с рядом серьезных побочных эффектов. Среди них — аритмия, тахикардия, бессонница, панические атаки.