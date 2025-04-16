Нарколог рассказал о влиянии сибутрамина на организм
Нарколог Александр Ковтун 16 апреля рассказал «Известиям» о влиянии на организм сильнодействующего наркотического вещества сибутрамин, который был обнаружен в популярном препарате для похудения «Молекула».
«Сибутрамин в начале 2000-х был разработан одной из фармацевтических компаний для цели лечения депрессии», — отметил нарколог.
В ходе клинических испытаний было выявлено, что препарат обладает способностью понижать аппетит. По словам эксперта, многие антидепрессанты обладают обратным свойством. Из-за этого специалисты предполагали, что препарат будет без подобного побочного эффекта, не теряя своей эффективности. Однако при дальнейших исследованиях пришли к выводу, что антидепрессивное действие невелико.
Впоследствии сибутрамин начали рекомендовать для похудения. Специалисты советовали использовать препарат несколько месяцев. По словам нарколога, если человек принимал вещество в соответствии с терапевтическими рекомендациями, то тогда он не должен был привыкнуть к нему.
Ранее в рамках проведенного лабораторного исследования «Известия» выявили, что в препарате для похудения «Молекула» находится сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин. Уточняется, что за его распространение грозит уголовная ответственность. Позднее Роспотребнадзор запросил документы по обнаружению сибутрамина в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс».