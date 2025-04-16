Российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР
Российские военные освободили село Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 16 апреля Министерство обороны России.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Силами группировки также было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны. Противник понес потери в районах населенных пунктов Плещеевка, Алексеево–Дружковка, Романовка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык в ДНР.
Украинская сторона лишилась до 310 военных, двух танков, боевых бронированных машин HMMWV и «Козак», а также бронетранспортера Stryker производства США. Помимо этого были уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили в ДНР населенный пункт Елизаветовка. Ранее, 11 апреля, командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев в докладе главе Минобороны РФ Андрею Белоусову сообщил, что российские военнослужащие ведут бои за четыре населенных пункта на изюмском направлении.
10 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ также освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.