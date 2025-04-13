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ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были сбиты украинский истребитель F-16, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также семь реактивных снарядов системы HIMARS американского производства и 207 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов противника, месту размещения оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 141 районе.

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Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали более 220 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 34 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и три станции спутниковой связи Starlink.

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