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Военные группировки войск «Запад» ликвидировали более 220 боевиков ВСУ за сутки

Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали более 220 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 34 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и три станции спутниковой связи Starlink. Об этом 13 апреля сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

По его словам, военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ также удалось поразить три полевых склада боеприпасов противника, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Wartex, бронетранспортер M113, 10 минометных расчетов, радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять автомобилей и 18 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, Бигма сообщил, что группировке войск «Запад» удалось поразить две наемнические иностранные бригады противника, которые работали в составе отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области.

«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников», — сказал он ТАСС.

Бигма также отметил, что усилиями российских военнослужащих было нанесено огневое поражение военной технике подразделений трех механизированных и штурмовой бригад противника и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Новый, Макеевка, Кировск, Ямполь Боровая и Купянск.

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В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами ВСУ. Они передали координаты артиллеристам, которые уничтожили цели.

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