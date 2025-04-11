В Минобороны сообщили о боях за четыре населенных пункта на изюмском направлении
Российские военнослужащие ведут бои за четыре населенных пункта на изюмском направлении. Об этом 11 апреля сообщил командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев в докладе главе Минобороны РФ Андрею Белоусову.
Уточняется, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил (ВС) России на изюмском направлении перешли 18 населенных пунктов, общая площадь освобожденной территории превысила 330 кв км.
По словам ведомства, на командном пункте группировки «Запад» Белоусову были представлены современные средства противодействия беспилотникам (БПЛА).
Как уточнили в Минобороны, разработки созданы с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
10 апреля ВС РФ освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.