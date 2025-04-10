Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны России.

Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Помимо этого при помощи оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии была поражена живая сила противника в районах 11 населенных пунктов Сумской области.

В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 410 боевиков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

7 апреля ВС РФ освободили Катериновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 215 боевиков, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.