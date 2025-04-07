ВС России освободили Катериновку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в Telegram-канале.

Также российские военные поразили живую силу и технику двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаду теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Новое и Кировск ДНР.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 215 боевиков, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

4 апреля российские военнослужащие освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР.

Военные группировки войск «Центр» поделились, что взять Успеновку им в том числе помогли довольно нестандартные подходы. Так, личный состав был заброшен внутрь села на мотоциклах и электрических самокатах втайне от украинских боевиков. Военнослужащие уточнили, что работали в группах по трое.