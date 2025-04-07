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Военные группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Успеновки в ДНР

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск «Центр» армии России освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Успеновка. О деталях военной операции узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 7 апреля.

Бои за поселок велись на протяжении нескольких дней. Населенный пункт находится к югу от города Покровска, который ВС РФ постепенно окружают и берут в кольцо.

Во время освобождения Успеновки одной из самых серьезных опасностей для российских бойцов стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые укрываются в засаде, но при приближении армии России сразу же поднимаются в воздух. Среди военнослужащих их прозвали «ждунами».

«Они сидят, «ждуны» везде, они под каждым кустом у них сидят. <…> Они работают через датчик движения. Прошли люди элементарно, [их] заметил датчик движения, и тут же [дроны] поднимаются и начинают атаковать», — рассказал командир роты Давид Хачатурян.

При обнаружении такого беспилотника бойцы сразу рассредоточивали силы и поднимали в воздух собственные дроны-истребители.

Взять Успеновку помогли также и довольно нестандартные подходы. Так, рано утром втайне от ВСУ внутрь села личный состав был заброшен на мотоциклах и электрических самокатах.

«На самокатах заводили, так как самокат — это бесшумное средство перемещения. На мотоцикле можно не услышать подлет FPV-дрона, «мавика» и так далее. А самокат, он бесшумный», — объяснил командир батальона Бадмажапов Даба.

Бойцы работали в группах по трое. По ровной асфальтированной дороге они добирались на самокатах и после прибытия на место начали штурм ключевых позиций ВСУ в поселке.

В то же время подразделения на мотоциклах заминировали дорогу с другой стороны Успеновки. Подобные маневры бойцы отработали ранее на тренировочном полигоне.

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Ранее, 5 апреля, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области. Российские военные обнаружили позицию боевиков ВСУ в лесополосе. Расчет вел огонь в сторону подразделений Вооруженных сил РФ.

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