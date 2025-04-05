Военные РФ уничтожили FPV-дроном орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры боевой работы 5 апреля публикует Минобороны РФ.

Российские военные обнаружили позицию боевиков ВСУ в лесополосе. В ведомстве уточнили, что расчет вел огонь в сторону подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

Решение о точечном огневом воздействии приняли после подтверждения координат места нахождения артиллерии. Солдаты ВС России ликвидировали цель расчетом FPV-дрона на оптоволокне.

Накануне военные группировки войск «Север» уничтожили несколько украинских пикапов в Сумской области. По данным Минобороны, цель в том числе была уничтожена благодаря точной работе операторов FPV-дронов на оптоволокне.