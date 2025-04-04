Военные РФ с помощью FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ в Сумской области

Военные группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области благодаря точной работе операторов FPV-дронов на оптоволокне. Об этом 4 апреля сообщило Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

Автомобили противника в лесопосадке обнаружили с помощью беспилотника российского разведподразделения. Украинские боевики двигались на них в сторону государственной границы.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикапы противника. Боевики ВСУ, обнаружив приближение FPV-дронов, бросили свои машины и сбежали в лесопосадку», — сообщило ведомство.

Выявленные цели были оперативно уничтожены с помощью атакующих FPV-дронов. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания беспилотников.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении бойцами группировки войск «Север» блиндажа с личным составом ВСУ в Сумской области. Операторы разведывательных дронов средствами с воздуха обнаружили скопление живой силы украинской армии в блиндаже в лесистой местности, после чего точными попаданиями FPV-дронов уничтожили блиндаж.