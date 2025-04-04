Бойцы группировки «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в Сумской области
Бойцы группировки войск «Север» уничтожили блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры объективного контроля цели 4 апреля показало Минобороны РФ.
Операторы разведывательных дронов средствами с воздуха обнаружили скопление живой силы украинской армии в блиндаже в лесистой местности. После анализа полученных разведданных бойцы приняли решение открыть огонь по замаскированной цели противника.
«Выждав подходящий момент, операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили блиндаж и военнослужащих ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по блиндажу с живой силой ВСУ и взрывы», — заключили в ведомстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили четыре пикапа ВСУ в Запорожской области на ореховском направлении зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что операторы разведывательных и ударных БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поражают технику в тыловых районах противника.