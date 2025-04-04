Операторы БПЛА уничтожили четыре пикапа ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов уничтожили четыре пикапа вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении зоны проведения СВО. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поражают технику в тыловых районах противника», — заявили в ведомстве.

Всего в результате боевой работы за сутки удалось поразить и уничтожить четыре пикапа, в которых в момент удара находились до пяти военнослужащих Украины.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали «объективку». Увидели, что противник — расчёт из четырех машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», — поделился деталями операции боец с позывным Дантист.

Эффективность боевой работы российских подразделений БПЛА постоянно возрастает благодаря постоянному совершенствованию навыков скрытой воздушной разведки, увеличению дальности поражения целей и сокращению времени на их уничтожение, указали в военном ведомстве.

Днем ранее Минобороны показало кадры уничтожения боевой техники ВСУ расчетами FPV-дронов. Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску.