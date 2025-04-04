Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Спорт
«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина по итогу матча с «Северсталью»
Мир
Во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием
Общество
Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП
Мир
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военному объекту в Дамаске
Мир
Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом
Мир
В США фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа соревноваться с трансгендером
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Мир
Дмитриев указал на продвижение диалога РФ и США
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Президент Республики Сербской Додик предложил отменить пошлины на импорт из США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Мир
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Армия
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой
Сюжет:

Операторы БПЛА уничтожили четыре пикапа ВСУ в Запорожской области

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Операторы FPV-дронов уничтожили четыре пикапа вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении зоны проведения СВО. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поражают технику в тыловых районах противника», — заявили в ведомстве.

Всего в результате боевой работы за сутки удалось поразить и уничтожить четыре пикапа, в которых в момент удара находились до пяти военнослужащих Украины.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали «объективку». Увидели, что противник — расчёт из четырех машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», — поделился деталями операции боец с позывным Дантист.

Эффективность боевой работы российских подразделений БПЛА постоянно возрастает благодаря постоянному совершенствованию навыков скрытой воздушной разведки, увеличению дальности поражения целей и сокращению времени на их уничтожение, указали в военном ведомстве.

Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
Дроны в разы повысили эффективность российских артрасчетов

Днем ранее Минобороны показало кадры уничтожения боевой техники ВСУ расчетами FPV-дронов. Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025