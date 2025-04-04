ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там отметили, что за неделю российские военнослужащие нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), поразив инфраструктуру военных аэродромов и предприятие ракетно-космической промышленности Украины.
ВС РФ также нанесли поражение пунктам управления, местам сборки и хранения украинских беспилотников, ударили по складам боеприпасов, местам производства взрывчатых веществ, точкам дислокации подразделений спецслужб противника, формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, дополнили в ведомстве.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 15 управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 895 БПЛА самолетного типа.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. В пятницу, 4 апреля, ведомство опубликовало подробности освобождения Веселого бойцами группировки войск «Восток».
Уточнялось, что сначала расчеты реактивных систем и ударных дронов в содействии с операторами разведывательных БПЛА уничтожили позиции и места скопления личного состава ВСУ. Затем штурмовики зачистили здания и подвальные помещения.