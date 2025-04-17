Дефицит с вниманием: в РФ создали прибор для лечения травм головы и СДВГ

Московские разработчики представили программно-аппаратный комплекс восстановления пациентов с нарушениями в работе нервной системы на основе метода транслингвальной нейростимуляции. Он заключается в том, что через нервные окончания на языке импульсы передаются в ствол головного мозга и далее распространяются во все отделы ЦНС, делая работу определенных областей более эффективной. Аппарат, ускоряющий реабилитацию после инсультов, черепно-мозговых травм, СДВГ, ДЦП и рассеянного склероза, сейчас получает регистрационное удостоверение, после чего выйдет на рынок. Подробнее о технологии — в материале «Известий».

Что такое транслингвальная нейростимуляция

Резиденты технопарка «Мосмедпарк» создали программно-аппаратный комплекс для лечения и восстановления пациентов с ограниченными возможностями на основе метода транслингвальной нейростимуляции. Аппарат, ускоряющий реабилитацию после инсультов, черепно-мозговых травм, СДВГ, ДЦП и рассеянного склероза, сейчас получает регистрационное удостоверение, после чего выйдет на рынок. Об этом «Известиям»сообщили в департаменте предпринимательства и инновационной политики города Москвы.

Справка «Известий» Транслингвальная нейростимуляция — это реабилитационная методика воздействия на центральную нервную систему через электрическую стимуляцию языка. Электрод накладывается на язык, и подаются электрические импульсы частотой от 50 до 200 Гц, длительностью от 16 до 60 микросекунд, пиковой силой тока от 0 до 12,5 микроампера. Через нервные окончания на языке импульсы передаются в ЦНС, в ствол головного мозга и далее распространяются во все отделы центральной нервной системы.



За 20-минутную процедуру транслингвальной нейростимуляции на поверхность языка доставляется порядка 27 млн электрических импульсов, которые улучшают работу различных отделов мозга. Если в это время какая-либо зона органа активна, то ее работа становится более эффективной.

Фото: «Мосмедпарк»

— Если двигать рукой, то активизируются зоны коры головного мозга, отвечающие за функцию руки, а применение транслингвальной нейростимуляции создает дополнительные импульсы и делает работу этой зоны значительно эффективнее, — пояснил «Известиям» генеральный директор компании-разработчика «Альматек» Евгений Бугорский.

Как рассказал разработчик, основатель метода американский ученый Пол Бах-и-Рита, который в 1969 году впервые выдвинул гипотезу о пластичности мозга, до 2004-го активные разработки в данном направлении вел российский ученый Юрий Данилов в лаборатории нейрореабилитации в Университете штата Висконсин. В США была основана компания Wicab Inc., которая сейчас нацелена на развитие приборов для сенсорного замещения, основываясь на технологии BrainPort.

Фото: «Мосмедпарк»

После смерти Пола Бах-и-Рита Юрий Данилов покинул Wicab Inc. и совместно с коллегами основал лабораторию тактильной коммуникации и нейрореабилитации Университета штата Висконсин, а в России вместе с Евгением Бугорским начал исследования возможности применения транслингвальной нейростимуляции для лечения ДЦП, коррекции логопедических и когнитивных нарушений, а также лечения тиннитуса (шум в ушах).

Когда аппарат для лечения СДВГ будет доступен

В процессе исследований была обнаружена возможность при помощи стимуляции языка значительно усилить и ускорить способность центральной нервной системы к самовосстановлению, используя механизмы нейропластичности.

Сейчас направления исследований разделились. В России ведутся активные исследования применения транслингвальной стимуляции для логопедической коррекции, лечения ДЦП и когнитивных нарушений, связанных с функционированием нервной системы, в том числе СДВГ. В США основными направлениями исследований являются сенсорное замещение и болезнь Паркинсона.

Справка «Известий» Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы ребенка. Чаще всего оно проявляется в возрасте семи лет или с началом регулярного обучения (в школе или подготовительной группе). СДВГ характеризуется невнимательностью и высокой отвлекаемостью ребенка практически на любых занятиях, избыточной двигательной активностью, импульсивным поведением, проблемами в социальном общении.

Эта техника подразумевает использование электрических импульсов для стимуляции определенных нервов или областей в организме, ответственных за отправку болевых сигналов в мозг.

— Изменяя эти нейронные пути, нейростимуляция может прерывать болевые сигналы и облегчать хронические состояния нервных болей. Этот инновационный подход смягчает нейронную активность, уменьшая хроническую боль, двигательные расстройства и другие неврологические проблемы. С помощью нейростимуляции можно лечить нейропатическую боль, осложнения после операций, обсессивно-компульсивное расстройство и другие, — сказала «Известиям» семейный врач Марина Чумакова.

Фото: «Мосмедпарк»

Транслингвальная нейростимуляция не ориентирована полностью на восстановление после инсультов или лечение СДВГ, но открывает возможности для анализа, отметил эксперт НТИ, нейрохирург Артур Биктимиров.

— На данном этапе трудно оценить, насколько далеко продвинулись разработчики в совершенствовании технологии и насколько эффективна она будет при том или ином заболевании. Изначально технология применялась для заболеваний, связанных с нарушением походки и атаксией, — сказал он.

Российский аппарат успешно прошел испытания и в ближайшее время будет доступен для оснащения медицинских учреждений, сообщили «Известиям» в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.