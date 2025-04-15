Трамп оценил будущую прибыль от новых американских пошлин

Прибыль от новых американских пошлин может быть настолько велика, что полностью заменит подоходный налог, заявил президент США Дональд Трампа.

«Я общаюсь со всеми этими большими финансовыми гениями, с которыми больше никто не общался. Есть шанс, что деньги от пошлин могут быть настолько велики, что заменят [налог]», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что раньше, примерно с 1870 по 1913 год, пошлины были единственной формой получения прибыли.

«Именно тогда наша страна была относительно самой богатой. Мы были самыми богатыми», — резюмировал Трамп.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.