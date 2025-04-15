Сильные ливни затопили дороги Махачкалы

В Махачкале сильные ливни затопили дороги. Кадры 15 апреля публикуют «Известия».

«Машины не ездят, потому что боятся получить гидроудар. Вот мы видим сотрудника полиции, который разулся, чтобы преодолеть водную преграду», — поделился корреспондент Мурад Магомедов.

На кадрах зафиксировано, что из-за высокого уровня воды водители двигаются медленно. Корреспондент также отметил, что местные жители не могут пройти, поскольку затоплены даже тротуары.

Согласно прогнозу, в настоящее время порывы ветра превышают 3 м/с. Влажность воздуха достигает 90%. Ожидается, что дожди прекратятся лишь вечером в среду, 16 апреля.

Максимальные порывы ветра в среду ожидаются до 4,2 м/с, а влажность — на уровне 92%.

15 марта в Ахтынском районе Республики Дагестан начался пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка. 18 марта стало известно, что площадь природного пожара, по которой прошел огонь, составила 22 га.

Сотрудники МЧС России 6 апреля смогли локализовать очаг ландшафтного пожара. Тушение осложнялось сильным ветром, труднодоступной местностью и удаленностью очагов возгорания. 10 апреля специалисты ликвидировали пожар на территории Левашинского района.