МЧС сообщило о ликвидации ландшафтного пожара в Дагестане

В Дагестане ликвидировали ландшафтный пожар на территории Левашинского района. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

«Для тушения специалисты проводили встречный пал и создавали минерализированные полосы. Из-за отсутствия подъездных путей до очагов приходилось добираться пешком несколько часов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что обстановка на месте возгорания контролировалась при помощи беспилотников. Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС.

15 марта в Ахтынском районе Республики Дагестан начался пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка. 18 марта стало известно, что площадь природного пожара, по которой прошел огонь, составила 22 га.

6 апреля сотрудникам МЧС России удалось локализовать очаг ландшафтного пожара. Тушение осложнялось сильным ветром, труднодоступной местностью и удаленностью очагов возгорания.