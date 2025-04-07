В Дагестане локализовали очаг ландшафтного пожара
В Дагестане локализовали очаг ландшафтного пожара на территории Левашинского района. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«По состоянию на 19:30 мск очаг ландшафтного (природного) пожара на территории Левашинского района локализован», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Тушение осложняется труднодоступной местностью и удаленностью очагов пожара, добавили в МЧС.
В ведомстве отметили, что решение о применении авиации для тушения пожара будет принято завтра с учетом гибкости по результатам разведки.
15 марта в Ахтынском районе Республики Дагестан начался пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка.
18 марта стало известно, что площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га.