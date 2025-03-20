Вода дырочку нашла: почему затопило город в Челябинской области

В Челябинской области паводок пришел раньше обычного, а сильнее всего ударил по городу Аша: река Сим вышла из берегов, легко преодолела преграду в виде дамбы и затопила населенный пункт. На защитное сооружение несколько лет назад потратили более 130 млн рублей, однако оно сдержать потоки воды не смогло. Этому есть объяснение — судебная экспертиза, которую проводили в 2024 году, показала серьезные недостатки в строительстве дамбы. Подробнее — в материале «Известий».

Масштабы наводнения в Аше

В середине марта, на две недели раньше обычного срока на реке Сим начался ледоход, образовался затор — и вода хлынула в город Аша. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, утром 18 марта был подтоплен 31 приусадебный участок, а в середине дня 19 марта — уже 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков.

Местные власти днем во вторник между тем рапортовали: «Уровень паводковых вод в Ашинском городском поселении продолжает снижаться». «Продолжает снижаться где?!» — «На совещании!» — шутили возмущенные жители в комментариях.

Их слова подтверждали новости от челябинского управления МЧС, которое в середине дня во вторник цитировало местного жителя с благодарностями в адрес спасателей. «Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя. Их звали Антон (Растегаев) и Константин (Чернышов). Они помогли мне спуститься с крыши и эвакуировали в безопасное место».

Подрыв льда в Аше Фото: МЧС РФ

На следующий день в МЧС рассказали о спасении пожилой пары — они не покинули свой дом во вторник, но к вечеру первый этаж здания затопило. Отключилось электричество, печь растопить уже было невозможно. Чтобы эвакуировать пенсионеров, спасатели подняли их на крутую гору, потому что вода отрезала другие возможности.

— Ситуация не улучшается, — рассказывала во вторник «Известиям» местная жительница Лариса. — Лед не взрывают, поэтому вода идет через сады в районе третьей школы в «лягушатник» — так называют один из частных секторов и на улицу Толстого.

Она уверена, что власти не справились с паводком, потому что вовремя не провели взрывные работы на реке.

Взрывы на реке всё же устроили — утром в среду . Однако депутат законодательного собрания Челябинской области Александр Решетников («Единая Россия») считает, что необходимости в этом вообще не было, если бы защитная дамба работала так, как должна.

Как построили дамбу в Аше

Последний раз крупное наводнение в Аше было в июне 2002 года, однако проблема с затоплением во время весеннего паводка и ливневых дождей всегда стояла остро, рассказал «Известиям» Александр Решетников — сам уроженец Аши и бывший глава города.

В 2021–2022 годах на обновление защитной дамбы выделили 130 млн рублей из бюджета Челябинской области — данные взяты из единой информационной системы в сфере закупок. На первом этапе 35 млн рублей на капремонт защитной дамбы освоила компания из Свердловской области — ООО «Техностройкомплект». Второй контракт был заключен в апреле 2022 года, носил название «благоустройство общественной территории «Ашинский меридиан». Изначально была запланирована сумма 99,6 млн рублей, по окончании работ она увеличилась до 109 млн. Эту работу выполнило ООО «Магистраль» — компания из Челябинской области. «Ашинский меридиан» — это пешеходный маршрут протяженностью около 5 км вдоль реки Сим, но в рамках проекта в том числе восстанавливалась защитная дамба — в частности, предполагалось увеличение ее гребня, формирование насыпи из шлака и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Работы были выполнены с многочисленными нарушениями. В частности, шлак, который использовали для отсыпки дамбы, абсолютно непригоден для данных видов работ, так как пропускает воду, — утверждает Александр Решетников. — Я направил заявление об этом в ГУ МВД России по Челябинской области и следственное управление СК РФ по Челябинской области, и по решению СУ СК было назначено проведение экспертизы.

Судебную экспертизу провела в 2024 году компания ООО «Техноком-Инвест». В ее результатах (имеются в распоряжении «Известий») указывается, например, что фактическая отметка гребня защитной дамбы по первому контракту «не соответствует требованиям проектной документации и допускает перелив воды через него при накате волны и ветровом нагоне». Подчеркивается, что это «критический дефект» , при наличии которого сооружение «функционально непригодно для использования его по назначению».

Именно на участке, который ремонтировался за 35 млн рублей, и случился перелив дамбы, сообщил Александр Решетников.

По «Ашинскому меридиану», указывается в экспертизе, проектная документация «не содержит расчетов, обосновывающих надежность и безопасность защитной дамбы». А стоимость фактически выполненных работ по второму проекту оценена в 81,3 млн рублей вместо, напомним, 109 млн.

«Известия» направили вопросы обоим подрядчикам. В компании «Магистраль» не ответили на момент публикации материала. В ООО «Техностройкомплект» заявили, что «всё было сделано по проекту, замечаний не было», а с экспертизой «Техноком-Инвеста» там не знакомы и к ее проведению компания-подрядчик не привлекалась .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отметим, что обе компании в СМИ уже появлялись в контексте уголовных дел. «Техностройкомплект» подозревали в участии в картельном сговоре в Свердловской области. А ООО «Магистраль» фигурировало в деле экс-чиновника миндортранса Челябинской области Артема Степанова, которого обвинили в получении взятки за приемку результатов капремонта дороги. СМИ сообщали, что речь шла о контракте на сумму более 150 млн рублей, который в июне 2022 года заключили как раз с ООО «Магистраль». Добавим, что эта компания с 2021 года получила, по данным системы СПАРК, госконтракты на сумму около 1,7 млрд рублей.

В СУ СК по Челябинской области на вопрос «Известий» об итогах экспертизы сообщили, что в следственном отделе по городу Аша сейчас проводится проверка. Пока она не закончена, в ведомстве отказались раскрывать подробности.

Виновата ли дамба в наводнении

Александр Решетников замечает, что нынешнее наводнение — первое с того времени, как построили новую дамбу . И оно напрямую связано с тем, что сооружение не выполнило своей функции.

Однако в правительстве Челябинской области в ответе на запрос «Известий» заявили, что устройство пешеходной набережной «Ашинский меридиан» «проведено согласно проекту, что было неоднократно проверено надзорными ведомствами Челябинской области». Уверены в правительстве и в устройстве дамбы по первому контракту.

— Материалы дамбы и необходимые конструктивные решения, в том числе объемы работ, предусмотрены проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение госэкспертизы Челябинской области, — заявили «Известиям».

Наводнение связывают с чрезвычайным увеличением уровня воды в реке Сим: из-за интенсивных осадков образовались ледовые торосы с толщиной льда 30–40 см, а река поднялась настолько, что водно-ледовая масса пошла поверх дамбы.

Фото: МЧС РФ

— Разрушений дамбы на всем ее протяжении не наблюдается, — подчеркнули в правительстве. — Защитная дамба послужила сдерживающим фактором , многие граждане смогли отогнать свои транспортные средства из гаражей и домовладений, спасти имущество из СНТ, попавших в зону подтопления.

Председатель общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров подчеркнул, что правильно спроектированная и качественно возведенная насыпь или дамба должны задерживать сильный паводок — если проект учитывал статистически зафиксированные максимумы напора воды, гидравлические и геотехнические нагрузки, а также возможные резкие изменения погодных условий.

— Максимальная нагрузка рассчитывается исходя из исторических данных о разливах рек, прогнозов паводков, интенсивности ливней и анализа экстремальных погодных явлений, — сказал он «Известиям». — Но даже в условиях выполнения всех технологических норм современные климатические изменения могут создавать нагрузки, превышающие конструктивные возможности объекта, особенно если в расчетах не учтены новые климатические тренды или если в ходе капитального ремонта имеются нарушения. А данные Росгидромета указывают, что за последние 20 лет интенсивные осадки существенно увеличились.

Почему дамбы не выдерживают

Ситуации с прорывом дамб и защитных насыпей фиксируются в России ежегодно: Орск в 2024 году, Уссурийск в 2023-м, Верхоянск в 2022-м. А в среду в МЧС России предупредили об угрозе подтопления жилых домов в городе Минусинск в Красноярском крае из-за разрыва земляной насыпи.

Вадим Петров замечает, что существует порядок проверки таких объектов, но реальная практика показывает, что контроль «не всегда проводится с должной строгостью и прозрачностью, что создает пространство для нецелевого расходования бюджетных средств».

— Кроме того, многолетний опыт эксплуатации защитных сооружений, в том числе дамб и насыпи, свидетельствует о том, что погодные аномалии и изменение климата уже повлияли на устойчивость этих объектов, — сказал собеседник «Известий». — По данным ведомственных источников, за последние 15–20 лет количество чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями, выросло на 25–30%.

Откачка воды из домовладений в Аше Фото: МЧС РФ

Со ссылкой на данные Росгидромета он указывает, что в 2024 году произошло рекордное количество опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) — 1234, а количество ОЯ, нанесших ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения (493), оказалось наибольшим за последние 16 лет . Прогнозировать их удается: предупрежденность опасных явлений составляет более 96%. В 2024 году средняя оправдываемость прогнозов Росгидромета по притоку воды в водохранилища за месяц составила 89%, за квартал — 82%, а по максимальному уровню весеннего половодья на реках — 78%.

Вадим Петров считает, что эти данные указывают на необходимость пересмотреть подходы к проектированию и эксплуатации защитных сооружений, а также изменить государственную политику в сфере управления ЧС. Следует модернизировать такие конструкции, усилить контроль и юридическую ответственность за нарушения при реализации госпроектов, уверен он.